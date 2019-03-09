美國白宮經濟顧問庫德洛：「習特會」或延至4月

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周五（8日）接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，「習特會」或延至3月稍後時間或4月舉行。他又稱，「要做的事情還剩很多」。

霍士新聞周五報道，中國國家主席習近平無意在3月稍後時間與特朗普見面。霍士新聞主播克拉曼（Liz Claman）在Twitter上推文，指中國已將海湖莊園（Mar-a-Lago）的行程，自習近平的行程計劃「移除」。

霍士商業新聞記者勞倫斯（Edward Lawrence）其後在Twitter上推文提供更多資料，稱中國政府已正式移除行程，因為擔心特朗普或會在談判途中離場，導致他與習近平的會面在沒有達成協議的情況下結束，讓習近平尷尬。

羅倫斯指出，中國政府官員已在討論在下次「特金會」之前，派一個代表團先到美國達成協議。他在推文指出，庫德洛稱「習特會」會舉行，但或在4月。他說最終協議可能在本月稍後，或是4月達成。

BREAKING: FBN: China's Xi has just removed a trip to US/Mar-a-lago to see @realDonaldTrump . — Liz Claman (@LizClaman) March 8, 2019

The Chinese officially removed a trip to Mar-a-Lago for a face to face meeting with President Trump in March from the official calendar. Chinese Government Officials concerned President Trump will embarrass President Xi by walking out without a final trade deal. #china #trade — Edward Lawrence (@NewsEdward) March 8, 2019

There is talk among Chinese Government Officials of sending another trade delegation to finalize a trade deal before a Presidential face to face. White House Economic Advisor Larry Kudlow says there will be a meeting, but it could be April. #Trade #China — Edward Lawrence (@NewsEdward) March 8, 2019

庫德洛在接受霍士新聞主持人瓦力（Stuart Varney）訪問時表示，協議需符合美國最佳利益，他指特朗普的態度是：「協議需對美國有利——而我們有一些準則。這可能是一個歷史性協議。」他說，符合美國最佳利益的條款將包括：中國政府在盜取知識產權以及網絡盜竊上執法，讓在華經營的美國企業能持有其公司，以及大幅降低以至可能結束其對進口汽車、工業用品及農產品徵稅。

美國總統特朗普周五被問及是否仍有信心與中國達成協議，他說：「當然，我有信心，但如我們不能為美國達成一個非常好的協議，我可能不會去交易。」有外媒報道中國官員並非如特朗普一樣對達成協議感到樂觀，特朗普稱自己沒聽說過這些，「我想我們（美國）情況是好的……不論有或沒有協議，我們都將會非常好。」

（霍士新聞台／共同社）