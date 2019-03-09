委內瑞拉連續兩日大停電　有病人因呼吸儀器停止運作死亡

委內瑞拉周四（7日）起連續兩日停電，全國大部分地區陷入癱瘓。總統馬杜羅（Nicolas Maduro）將混亂局面歸咎於美國暗中破壞，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）則指政府要為此負責，號召民眾上街示威。
委內瑞拉深陷經濟及政治危機，過去已不時出現電力中斷事故，但如此大規模則實屬罕見。受停電影響，加拉加斯大學醫院（University Hospital of Caracas）呼吸儀器停止運作，結果導致病人阿雷（Marielsi Aray）死亡。
首都加拉加斯（Caracas）大部分地區、米蘭達州（Miranda）部分地區及國際機場、主要港口所在地巴加斯（Vargas）部分地區周五下午陸續恢復電力供應。只是沒過多久，又再次斷電，使得這次大停電超過24小時。
委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）周五（8日）於Twitter發文稱，總統馬杜羅下令全國停工及停課，以便恢復國家電力服務。
Pdte @NicolasMaduro ha suspendido las clases y jornadas laborales el día d hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico enel país, víctima dela guerra eléctrica imperial! Unidos los venezolanos venceremos! Los golpistas no pasarán https://t.co/h6ejawA3RW— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 2019年3月8日
有批評者指出，國家有嚴重貪污問題及對社會基建投資不足, 令到國家發電網不能運作。惟馬杜羅指責是政敵蓄意製造問題，聲稱大停電是「美國帝國主義」弄成的。
（法新社／中央社）