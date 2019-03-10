美朝峰會破局　料趁最高人民會議選舉彰顯團結

朝鮮周日（10日）將舉行第14屆最高人民會議代議員選舉，這次是領袖金正恩執政後第二次代表選舉，亦是金正恩改變國家政策以來首次大選。

朝鮮最高人民會議代議員選舉每5年舉行一次，相當於中國全國人大選舉。選舉在周日舉行，預料結果會在投票結束後一兩天內的11至12日公布。

韓聯社分析指有別於上屆選舉，此次大選未有為金正恩參選大規模宣傳。2014年朝鮮人民會議代議員選舉期間，金正恩在編號111的白頭山選區出選，受到當地傳媒大規模宣傳報道。但此次大選金正恩相當低調，報章上沒有關於他登記選區甚至將作為候選人參選的報道。

朝鮮或借大選彰顯團結

分析指鑑於越南第二次美朝峰會無果而終，預計朝方將趁選舉加強內部團結。勞動黨機關報《勞動新聞》在社論中稱，本屆選舉在「意義深遠的革命發展階段中舉行，將彰顯朝鮮人民在任何艱難險阻面前都矢志不渝地相信、擁護最高領導人同志的堅定信念。」在美朝首腦會談未能達成協定、國際制裁長期化的情況下，朝方希望全民緊密團結。

另一方面，此次選舉亦是金正恩改變國家政策以來首次大選，預料第13屆選舉後嶄露頭角的一批黨政軍新人有望當選新一屆代表。上屆選舉選民投票率為99.97%，候選人得票率為100%，代表換血率為55%。

（韓聯社）