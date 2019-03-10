【華為風波】最新進展：美法院向華府發傳票

環球網引述多個來自美國的消息，報道美國聯邦法院已就華為技術有限公司起訴美國政府一案，向美國政府及其多位部長發出法院傳票。

下圖是外國網絡上流傳一張傳票的照片。它是美國德州東區聯邦地區法院上周四（3月7日）就華為起訴美國政府一案，向美國政府、美國司法部和美國司法部長發出的傳票。

傳票中寫明，美國政府方面需要在收到傳票後的60天內（但不包括收到傳票之日）給予回應，否則就會被默認判決敗訴。

華為上周四（7日）宣布，已經入稟美國法院，控告美國政府，指華府通過限制該公司在當地做生意的法案屬違憲。華為的聲明提到，該公司已經入稟德州地區法院，挑戰美國政府在2018年實施的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）第889條的合法性。該法案在2018年8月由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署並正式生效，禁止聯邦部門及外判商禁止與華為有任何生意往來。華為認為法案針對該公司，而且批評有關措施是違憲。

美國務院發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）上周四於記者會上表示：「由於華為訴訟案有待審理，我沒有任何評論要發表。」他續指，美國主張建立安全的電訊網絡和供應鏈，避免供應商受外國政府控制或不當影響，從而構成未經授權進入網絡或進行惡意網絡活動的風險。