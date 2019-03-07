【華為風波】華為正式入稟控告美國政府　指限制令違憲

路透社周三（6日）報道，華為同日入稟美國法院，控告美國政府，指華府通過限制該公司在當地做生意的法案屬違憲。

華為的聲明提到，該公司已經入稟德州地區法院，挑戰美國政府在2018年實施的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）第889條的合法性。該法案在2018年8月由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署並正式生效，禁止聯邦部門及外判商禁止與華為有任何生意往來。華為認為法案針對該公司，而且批評有關措施是違憲。

華為副董事長郭平在聲明表示，美國國會一直都無法找出支持有關限制的證據，因此決定以訴諸法律作為最後手段。

華為宣布與美國政府打官司的時間，正值該公司副董事長孟晚舟在加拿大法院出席引渡聆訊，其代表律師佩克（Richard Peck）表示，辯方律師團將與控方研究引渡聆訊將如何進行。佩克亦提到美國總統特朗普曾指有可能介入案件，對有關言論感到擔憂，反映孟晚舟被捕背後有政治動機。

檢控官於庭上表示，辯方同意將案件押後至5月8日，再決定引渡聆訊日期。法官接納有關要求，案件押後至5月8日續審。

（路透社）