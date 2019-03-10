朝鮮民眾如何選議員？　超高投票率　「神奇選票」上只有……

朝鮮周日（10日）舉行第14屆最高人民會議代議員選舉，全國各地17歲以上的民眾將選出約700名代議員。不少民眾都穿上傳統民族服飾，在票站外載歌載舞，情境有如嘉年華會。 朝鮮民眾如何投票？每張「朝式選票」上只有一名候選人的名字，選民不用在票上畫剔號或蓋印，只需將選票放進票箱便等於投下贊成票。選民也可以「反對」，但隨時有遭帶走調查的風險。

朝鮮式選舉：朝鮮最高領袖、國務委員會委員長金正恩2014年曾於編號111的白頭山選區出選，獲當地傳媒大規模宣傳報道。他今屆大選則相當低調，報章甚至沒有將他作為候選人參選般報道。圖為朝鮮國營媒體的朝中社發布金正恩投票的情況。（路透社）

平壤政府1月底於全國各地劃分選區和分區，每區約代表3萬至3.5萬名人民。5年一度的選舉大約在當地時間周日早上10時開始，民眾在票站外大排長龍，官員將檢查其證件，然後派發選票。

民眾可選擇在開放式票攤投票，或到設有私人間隔的攤位投票。「候選人」的資料和照片貼在票站內展板上。

投票過程簡單 選票放票箱等於贊成

白底紅字的選票背面印有最高人民會議的徽章和選票字樣，正面則只是印有一名獲國家批准的所屬選區候選人名稱，旁邊沒有供劃剔號或蓋印的方格。

若選民「支持」候選人，他們只需簡單將選票投進票箱便可。

如果選民「反對」的話，他們可以用筆劃掉候選人名字後再投票。不過俄籍朝鮮專家捷爾季斯基（Fyodor Tertitsky）稱，這可能會被當局帶走調查。

朝鮮式選舉：朝鮮的選票只會印有一名候選人的名字，選民不用打剔或交叉，只需要把選票放進票箱便代表投下贊成票。（美聯社）

洋溢節日氣氛 投完票加入打氣團

選舉當日到處都洋溢着節日的氣氛，不少民眾穿上傳統民族服裝或人民服。票站外有樂隊演奏，民眾投票完畢後也可加入打氣團跳舞，表達對領導人和國家的愛戴。

朝鮮《勞動新聞》社論稱選舉彰顯人民對最高領導人的堅定信念。朝鮮新聞網（NK News）分析指，國營媒體都把選舉日描繪成節慶，人民紛紛慶祝。韓聯社稱當局借選舉鞏固最高領導人和人民「渾然一體」的團結精神。

英國廣播公司（BBC）指出，朝鮮政府視投票為義務，選舉可用作人口調查以監察人口和追蹤脫北者。美聯社則認為，選舉是勞動黨的官員「換血」工具，也為政權製造一層民主「外衣」和測試人民忠誠度等。

朝鮮式選舉：朝鮮當局視選舉日為節慶般，不少民眾會穿上民族服裝，在票站內外載歌載舞。（美聯社）

超高投票率 候選人百分百當選

朝鮮過往的最高人民會議選舉都擁有極高投票率和贊成票。自1990年以來的選舉中，投票率皆高於99.7%，候選人得票率更全部為100%。

當地官員強調為了達致「全民普選」，當局還特意向未能親身前往票站的老人和病患提供「流動投票服務」，也安排投票時間變得更「彈性」。

雖然外界把朝鮮視為「一黨專政」的政體，但原因國內的朝鮮社會民主黨和天道教青友黨也有「派員」參選。這兩黨聯同勞動黨合組「朝鮮祖國統一民主主義戰線」共同執政，但它們立場基本無異。

朝鮮式選舉：候選人的資料和照片都在展板上貼出，供民眾參考。（美聯社）

最高人民會議具有什麼「權力」？

根據朝鮮憲法規定，最高人民會議是朝鮮最高權力機關，最高人民會議閉會期間則由常任委員會行使日常權力，維持政府運作功能。

最高人民會議職能包括修改和補充憲法，制定國家內外政策的基本原則、選舉或罷免國務委員會委員長和內閣總理等，以及審批國家預算和經濟發展計劃等。獲選的代議員擁有不可侵犯權，不受逮捕或刑事處罰。

最高人民會議理論上只需要三分之二的多數便可通過修改憲法，同時也只要簡單多數票便可罷免金正恩在政府機關的職務。惟最高人民會議通常只會兩年開一次大會，負責象徵式地通過勞動黨提出的政策。

（綜合報道）