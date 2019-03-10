【埃塞俄比亞空難】8名中國乘客全遇難　華使館證實機上有香港人

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上所有人不幸遇難。 航空公司已證實機上有8名中國乘客，中國央視網公布部分中國乘客的名單，顯示有1名香港人。 中國駐埃塞俄比亞大使館之後證實，機上有一名香港人，並已向香港入境處報告事件。

央視網指從中國駐肯尼亞大使館獲知部分中國乘客的名單，並列出其中3人的資料。

登機港人疑為聯合國職員

據名單顯示，其中一位乘客是名為「曾成毅」的香港人，是聯合國環境署職員，沒有列出該人的年齡。名單也有在備註一欄寫上「待確認」。

名單上的另外兩人均為男性，籍貫不詳，分別生於1981年及1986年，分別任職於中國電子科技集團國際貿易公司及中航國際公司。

涉事航機一共載有149名乘客及8名機組人員，乘客來自33個國家。

涉事航機上最多乘客來自肯尼亞

航空公司最新公布涉事乘客的國籍名單，當中包括有32名肯尼亞人、18名加拿大人、9名埃塞俄比亞人、8名中國人等。

航空公司又指，有4人手持聯合國護照登機，目前未能知道他們的國籍。