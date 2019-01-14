【印尼獅航JT610空難】「駕駛艙錄音機」藏重要最後對話有助調查

印尼獅子航空公司（Lion Air）編號JT610航班2018年10月29日墜落爪哇海，機上189人全部遇難。 當地官員周一（14日）表示，已尋回第二個黑盒「駕駛艙錄音機」（CVR），相信內有機長及副機長對話內容，有助調查客機失事原因。

印尼海軍發言人努格羅霍（Agung Nugroho）接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時表示，潛水員在距離墜機點500至1000米的搜尋範圍內，發現「駕駛艙錄音機」被埋在海床8米深的泥濘下。預計當局周一晚將舉行新聞發布會。

交通部發言人Hengky Angkasawan接受新華社電話採訪時表示，「駕駛艙錄音機」已從海底打撈上來，目前由大船運上岸。CVR記錄機長和副機長墜機前的對話，如果修復成功，將有助當局調查客機失事的確切原因。

另一個黑盒「飛行數據記錄器」（Flight Date Recorder，FDR）已在2018年11月1日尋回，兩個黑盒對於失事飛機的調查有關鍵作用。

CNN引述分析師指出，如調查員想確認是次墜機會否對其他每日仍在執飛的、數以千計的波音737飛機有影響，將「駕駛艙錄音機」拿到手是必不可少的一環。

（新華社／美國有線新聞網絡）