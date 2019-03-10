【埃塞俄比亞空難】現場照片曝光　只得遍地殘骸　機師曾想折返

撰文：陳博悟
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埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難。外媒陸續發布空難現場的照片，只見根本無法看到完整的飛機，現場只有飛機的碎片殘骸及機上乘客的雜物，如波鞋等。
航空公司行政總裁加布雷馬里亞姆（Tewolde Gebremariam）表示，飛機出事前曾報告遇上困難，並要求折返。波音公司發聲明對事件深表哀痛，技術團隊已準備好提供協助。
加布雷馬里亞姆稱，遇難乘客包括32名肯尼亞人、18名加拿大人，9名埃塞俄比亞人、8名中國公民，8名美國人，7名英國人等等。路透社報道指，機上乘客來自33個國家。
加布雷馬里亞姆表示，駕駛涉事飛機的機師擁有極佳的飛行紀錄，而出事飛機事前也沒有已知的技術問題。
航班編號為ET302的客機，出事前原定由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），飛往肯尼亞首都內羅畢（Nairobi），但在起飛後不久就失去聯絡，之後證實在比紹夫圖（Bishoftu）一帶墜毀。
埃塞俄比亞空難：空難現場發現疑似是飛機殘骸。（路透社）
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↓↓航空公司總裁到空難現場
↓↓波音公司發表聲明
Boeing Statement on Ethiopian Airlines Flight 302: https://t.co/0jyiFuGHIE pic.twitter.com/NfE5S4LSlz— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 2019年3月10日
（路透社）