【埃塞俄比亞空難】曾傲視非洲同業　飛安「招牌」一夕落漆

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）編號ET302的客一部載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機周日（10日）墜機，機上所有人全部遇難。 營運出事客機的航空公司，安全紀錄較其他非洲同業良好，惟也曾發生過較大型的空難，重擊潛在用家的信心。

埃塞俄比亞航空公司為國有航空公司，以機隊而言，是非洲大型航空公司之一。航空公司估計其2018年載客量為1060萬人次。

一般來說，外界多認為非洲的航空公司客機不安全，但以非洲而言，埃塞俄比亞航空公司的安全紀錄已是較同業為佳。航空專家與業界周刊《國際飛行》（Flight International）編輯利爾芒特（David Learmount）曾說，它的飛行安全紀錄卓越，「絕對是（非洲）業界的燈塔」。

埃塞俄比亞空難：美國前總統奧巴馬2015年訪問埃塞俄比亞，曾與埃塞俄比亞航空公司總裁加布雷馬里亞姆（Tewolde Gebremariam）在客機前拍照和交談。（視覺中國）

有網民在Quora討論，認為它是「非常正常」的航空公司，是非洲其中一個良好而且快速成長的航空公司。以英國為基地的國際航空運輸評級組織Skytrax對該航空公司「產品」（包括座椅、舒適度、食物及飲品等）給予4星評分。

Aviation Safety Network的數據顯示，截至2014年1月，該公司自1965年以來發生60宗意外或事故，合計322人死亡。其中發生在2010年的空難，導致其良好信譽一下次受到重擊。

埃塞俄比亞空難：埃塞俄比亞航空一架客機2010年1月25日從黎巴嫩貝魯特起飛後不久後在地中海墜毀。在機場等候消息的家屬傷心不已。（視覺中國）

航空公司對上一次大型空難發生在2010年1月。出事飛機在黎巴嫩貝魯特起飛後不久墜毀。出事航確編號為ET409，以波音737-800機型執飛。它在2010年1月25日載有90人（乘客82人、機組人員8人），在惡劣天氣中從黎巴嫩貝魯特飛往埃塞俄比亞。惟它在凌晨2時30分起飛，之後不久在雷達上消失，最後確定在地中海墜毀。

黎巴嫩政府2012年1月就空難發表報告，指是機師出錯肇事，惟航空公司拒絕承認有關報告。公司稱客機出事時發生爆炸，稱有跡象顯示飛機曾遭損壞，可能是閃電，也可能是飛機被擊落。

國家地理頻道（National Geographic Channel）節目《空中浩劫》（Air Crash Investigation）曾就這宗空難製作影片，稱導致客機出事的原因，是機師缺乏經驗，而且在疲勞的情況下執飛。有報道指涉事機師在出事前不停工作51天，已筋疲力竭。