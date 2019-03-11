【埃塞俄比亞空難】3分鐘看清　哪間航空公司用737 MAX 8載客

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）出事墜毀，機上157人罹難。涉事機型2017年正式投入服務，獲多間航空公司採用。 下文為讀者列出本港以及各大航空公司採用波音737 MAX 8的情況，以及助您查出，您將選用的航空公司是否使用這款機型載客。

目前國泰航空、港龍航空、香港快運和香港航空並無訂購波音737 Max 8客機。中國民航局則宣布國內航空公司停飛涉事機型。

至於較為港人熟悉的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、大韓航空（Korean Air）、濟洲航空（Jeju Air）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）等有購入737 MAX型客機。

加拿大航空（Air Canada）、美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、卡塔爾航空（Qatar Airways）和俄羅斯航空（Aeroflot）等則有使用MAX型客機經營航線。

乘客若有疑慮可先到航空公司網站查看航班客機型號；亦可以到seatguru.com查看相關資訊。如讀者有興趣翻查各航空公司的波音737 MAX型的最新的買入和到付情況，可到https://reurl.cc/lgQbA查詢。

埃塞俄比亞空難：全球各地不少航空公司都有訂購和使用波音737 MAX型機款。（Getty Images）

下列為其餘航空公司的波音737 MAX 8客機使用情況：

暫時停用

中國民航局轄下運輸航空公司：深圳航空、中國東方航空、中國國際航空、昆明航空。

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）、開曼航空（Cayman Airways）、嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）和印尼獅子航空（Lion Air）。

繼續使用

挪威短程航空（Norwegian Air shuttle）、杜拜航空（Flydubai）、意大利航空（Air Italy）、西伯利亞航空（S7 Airlines）、新加坡勝安航空（SilkAir）、太平洋西南航空（Southwest Airline），以及途易航空管理（TUI Airline Management）旗下公司。

其餘有訂購或使用的航空公司

LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）、斯派斯航空（SpiceJet）、捷特航空（Jet Airways）、馬印航空（Malindo Air）、奧凱航空（Okay Airways）、陽翼航空（Sunwing Airlines）、毛里塔尼亞航空（Mauritania Airline）、阿根廷航空（Aerolineas Argentinas）、墨西哥國際航空（Aeromexico）、高爾航空（Gol Airlines）、通用電氣資本航空服務公司（Gecas）等等。

（英國廣播公司）