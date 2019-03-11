【埃塞俄比亞空難】涉事公司停飛所有波音737 MAX 8機款

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）發生空難，機上157人全部罹難。公司周一（11日）決定停飛所有與出事飛機同型號的機款，直至另行通知。

埃塞俄比亞航空在Twitter發通告表示：「雖然我們尚未知道墜機原因，但為安全起見，我們決定停飛該機隊。」

瑞典的「24小時飛行雷達網站」（Flightradar24）資料顯示，不計出事飛機，埃航共有4架波音737 MAX 8客機。

航空公司在較早前的記者會上曾強調不會停飛波音737 MAX 8，重申「我們不知道意外原因」。航空公司行政總裁加布雷馬里亞姆（Tewolde Gebremariam）表示，出事飛機在2018年11月才交付，沒有已知技術問題，當局繼續調查失事原因。

中國民航總局周一較早時已下令，國內航空公司暫時停飛該款飛機。

↓↓埃航Twitter發通告

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 2019年3月11日

（路透社）