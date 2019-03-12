【英國脫歐】新協議臨門一腳遭內閣否決　文翠珊赴法國尋突破

英國國會周二（12日）將再度表決脫歐協議。歐盟相關人士透露，英歐上周六（9日）幾乎能夠就修改協議取得共識，惟首相文翠珊未能說服閣員同意。據報文翠珊周一（11日）會前往法國斯特拉斯堡（Strasbourg），嘗試在國會表決前尋求更大突破。

歐盟談判官員周一向27國成員大使匯報最新進展。據消息人士透露，雙方在上周六傍晚幾乎能夠就修改協議取得共識，但最終文翠珊未能說服內閣成員同意有關修改，並在周日（10日）傍晚致電歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）轉述有關消息。

有歐盟官員表示，周末的談判未有突破，指即使押後脫歐亦未能打破僵局，形容歐盟方面已逐漸失去耐性。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）指，文翠珊將前往法國斯特拉斯堡，繼續向歐盟尋求突破。英國天空新聞台（Sky News）亦引述消息人士作出有關報道，惟首相辦公室未有確認行程。歐盟委員會和歐洲議會本周將於當地舉行會議。

外界估計周二文翠珊政府將再次慘敗而回，有傳已有官員向文翠珊迫宮，亦有保守黨議員要求文翠珊叫停表決。文翠珊發言人表示，政府將如期於周二舉行「有意義的投票」，動議將稍後公布。而文翠珊周一亦再次與容克通話，指談判仍在進行中。

（路透社）