英下議院將表決脫歐協議　文翠珊堅持舉行「有意義的投票」

英國脫歐進入關鍵的一周，首相文翠珊的脫歐協議草案周二（12日）表決。惟她與歐盟的談判看來仍然處於僵局，有保守黨資深議員呼籲她推遲投票，亦有傳她會將投票降至沒有那麼具決定性的「臨時投票」，惟首相府發言人指出，文翠珊周三（13日）將按計劃再次提交脫歐協議，並舉行「有意義的投票」（Meaningful Vote）。

Meaningful Vote起源於英國保守黨議員葛偉富（Dominic Grieve）針對英國「退出歐盟法案」提出修正案，並在2018年6月26日獲通過。它要求政府與歐盟訂下任何脫歐決議前，都須經過國會「有意義的投票」方能生效。

首相文翠珊正把握最後機會向歐盟領袖爭取更好方案，她與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周日（10）再次通電話。之後她取消前往布魯塞爾的行程，有首相府的消息指談判處於僵持狀況。此外各方官員在過去的周末都在進行技術性談判，想為僵局找到出口。

根據她2月26日提出的3階段計劃，3月12日國會表決是第一道關卡，若未能通過，國會可在周三（13日）表決是否同意英國在無協議情況下脫歐，若國會不同意無協議脫歐，周四（14日）再表決是否延遲脫歐。

在國會議員多數不同意她的協議版本、但也不支持無協議脫歐的情況下，延後脫歐的可能性愈來愈大，預計形勢會在周四明朗化。如文翠珊最終提出延後脫歐，依她對外宣示的即使延後也是「有限期的短時間」，歐盟方面已預期脫歐期限不排除延至6月底。

（綜合報道）