【埃塞俄比亞空難】客機墜毀前冒煙和急轉彎　發出奇怪聲音

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）一架載有157人的客機周日（10日）起飛約6分鐘後墜毀，機上全員罹難。事發時在墜機現場附近的民眾表示，出事客機墜毀前發出奇怪聲音，並冒煙和急轉彎，最終失控墜毀。

26歲的農夫兼家庭主婦Turn Buzuna居住於墜機現場約300米外，她形容當時客機發出奇怪聲音，如拉緊或搖動金屬般，所有人都說未聽過飛機發出如此的聲音。

另一名農夫加拉托（Malka Galato）也憶述當時情況，稱機身後方冒煙和有火花，接近地面時急轉彎，田野上的牛隻都驚慌走避。

事發時途徑現場的阿貝拉（Tamirat Abera）則指，飛機急轉彎，冒出白煙，看似有衣物和紙張散落，然後在300米外墜毀。他提到，飛機曾嘗試攀升卻失敗，機頭率先着地。本蒂（Gadisa Benti）也作出類似描述，指飛機仍在上空徘徊時，機尾已起火，後來嘗試攀升，但機頭之後轉向下墜毀，引起爆炸。

飛機起飛後6分鐘後墜毀，當時機上仍載有大量燃料，因而引起大火。大火燒毀乘客的隨身物品，飛機殘骸滿佈現場，包括車輪和已凹陷的引擎，其餘的已瓦解成碎片。

埃塞俄比亞空難：飛機殘骸滿佈現場，包括車輪和已凹陷的引擎，其餘的已瓦解成碎片。（路透社）

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（路透社）