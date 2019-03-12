美國警告德國：若允許華為參與5G建設　將限制情報共享

美國駐柏林大使館周一（11日）表示，盟友如使用不可靠供應商的設備發展5G流動網絡，將危害與美國政府共享情報的機會。 《華爾街日報》（Wall Street Journal）同日報道指，美國已正式向德國發出警告，列明柏林政府容許華為參與5G網路建設的後果。

大使館發言人表示，使用不可靠供應商的設備發展5G流動網絡，將引起國內敏感資訊溝通的保密和誠信問題，有關問題亦會在國家和盟友之間出現。他說，有關情況將危害與美國政府共享情報的機會，現正與盟友積極溝通，確保電訊網絡持續互通。

《華爾街日報》報道，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）去信德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier），列明柏林政府容許華為參與5G網路建設的後果。格雷內爾在信中指出，根據中國法律，中國企業必須向國家安全機關提供支援，檢查華為軟件亦不能確保沒有漏洞。

阿爾特邁爾發言人回應指，已收到大使館來信，並指會適時回覆，但拒絕透露詳情。

阿爾特邁爾上周四（7日）表示，德國不希望禁止華為參與5G網絡建設，但將會修改法例確保5G網絡使用的所有部件都安全無虞。據指，德國執政聯盟仍在商討修例內容。

（路透社）