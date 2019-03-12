阿爾及利亞總統放棄爭取4度連任　押後大選日期

阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）周一（11日）宣布放棄爭取第4度連任，並將原定4月18日舉行的總統選舉押後。總統府亦宣布2019年底前展開社會和經濟改革，並就草擬新憲法展開全民公投。

在阿爾及利亞連日大規模示威之下，自1999年起執政、年屆82歲的布特弗利卡改變立場，宣布退出總統選舉，並押後大選，但無交代實際日期。

他表示將改組內閣，召開阿爾及利亞國民會議（national conference），草擬新憲法再交由公民公投，總統大選將在會議過後再定日期舉行。

首都阿爾及爾（Algiers）有數百名民眾遊行，慶祝布特弗利卡棄選。原任總理烏葉海亞（Ahmed Ouyahia）在連日示威下宣布請辭，布特弗利卡任命內政部長貝德維（Noureddine Bedoui）接任。

路透社引述警方消息指，阿爾及利亞軍方幾乎肯定會在過渡期間扮演領導角色，並估計3至4名平民可擔任領袖。報道指，預料軍方會依重國內備受尊崇的前外交家卜拉希米（Lakhdar Brahimi），他亦是總統的老朋友。

三度連任總統的布特弗利卡2013年中風後便以輪椅代步，連說話都有困難，更鮮有公開露面。該國在他宣布尋求連任後爆發示威浪潮，估計有數以十萬計的阿爾及利亞人參與。

（路透社）