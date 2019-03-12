【英國脫歐】工黨批草案與文翠珊承諾有距離　北愛DUP或投反對票

首相文翠珊周一（11日）赴法國與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面後，雙方同意對脫歐協議作具法律約束力修改。下議院將於當地時間周二（12日）會表決文翠珊的脫歐協議草案。 工黨主席郝爾彬（Jeremy Corbyn）批評，文翠珊新版本的脫歐草案與早前所承諾的仍有距離；北愛爾蘭民主統一黨（DUP）則可能反對草案，但會先聽取檢察總長的法律意見。

文翠珊在草案表決前24小時獲歐盟讓步，後者以「具法律效力解釋文件」這種更詳細文件方式，保證歐盟會有誠意的盡力、儘快去與英國建立未來貿易關係協議，或考慮其他科技解決方案，避免愛爾蘭島上硬邊境，以及盡可能不實行補底方案（backstop）。

工黨領袖郝爾彬表示，認為文翠珊的談判失敗，指她與歐盟取得的協議，沒包含任何接近她在國會所承諾的轉變，因此議員必須反對她的草案。

北愛民主統一黨周二（12日）較早時仍未就表決立場下定論。北愛爾蘭UTV政治版編輯里丁（Ken Reid）稱，DUP打算投下反對票，但會先聽取檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）有關補底方案的最新法律意見。里丁指出DUP對有關法律意見似乎不太受落。

（綜合報道）