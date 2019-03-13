萊特希澤講中美貿易談判：倘有協議　多達110至120頁

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（12日）在國會出席聽證會時談及中國，指出如中美達成協議，將會是多達110至120頁。

萊特希澤在證詞中花上相當篇幅談及中國，惟新意不大。他說中美談判不需多久便能有結果，可能是好，也可能是壞，而期限是由美國總統特朗普決定。

他稱會在中美談判中「精確地」解決知識產權問題。

萊特希澤指出，特朗普不會同意跟中國達成協議，除非它是可執行的（enforcebale）。

他說，在貨幣問題上，兩國已非常接近達成協議。他認為建議中的貨幣協議是有真的承諾、是可執行的。

他說中國在談判中，將焦點放在移除美國課稅，現時雙方正就此辯論。

萊特希澤如中美達成協議，將會是多達110至120頁的。

他說希望中美已處於最後數周的談判進程中，但仍有重大議題有待處理。如這些問題不獲解決，中美便不會有協議。

批評世貿規則過時 提倡改革

萊特希澤在聽證會發表書面證詞，指出在中國崛起以及互聯網在發展的情況下，世界貿易組織（WTO）的規則已過時。他說：「世界貿易組織大致上仍沿用1990年代初期的規則。它現已過時。」

證詞重點談及包括世貿不平等的約束稅率（Bound tariff rates）、市場准入以及缺乏補貼通知（Subsidy Notification）。他說世貿的上訴機構（Appellate Body）未能遵守會員國同意的「基本、重要的運作規則」。

他也指出，在世貿規則項下，中國、印度、土耳其、韓國自稱是發展中國國家，這是不公平的。他指在它的規則項下，經濟合作與發展組織 （Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）的成員國，不應可以自稱是發展中國家。

他說美國會繼續尋求改善與中國的貿易規則，也希望跟日本、英國及其他國家取得進展。

（綜合報道）