【英國脫歐】疑歐派議員提修正案　倡「有管理無協議脫歐」

英國國會周二（12日）再度否決脫歐協議，周三（13日）將投票是否接納無協議脫歐，疑歐派保守黨議員表示，仍有可能促成無協議脫歐。部分議員聯合提出修正案，提倡「有管理無協議脫歐」（managed no deal），惟歐盟方面早已表明反對有關方案。

歐洲研究小組（European Research Group）主席里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）稱，協議遭否決後，軟脫歐和二次公投的風險增加，但相信大部分議員認為無協議脫歐是較有可能發生的結果。

前脫歐事務部次長貝克（Steve Baker）宣布，聯同保守黨議員莫麗琪（Nicky Morgan）和祈達文（Damian Green）提出修正案，倡議「有管理無協議脫歐」，即「馬特豪斯妥協方案」（Malthouse Compromise）B計劃，為無協議脫歐加設21個月的過渡期，不設愛爾蘭「補底方案」。貝克強調，不會受無脫歐或軟脫歐的威脅所「欺凌」。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）形容議員提出的修正案為「危險的錯覺」。他指出，過渡期的法律根據在於脫歐協議，如英歐未達成脫歐協議，將不會有過渡期。

（路透社／衛報）