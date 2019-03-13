【英國脫歐】草案再被否決　歐盟領袖陸續表態：為硬脫歐作準備

英國距離3月29日正式脫歐只餘不足20日，國會周二（12日）再否決首相文翠珊（Theresa May）提交的脫歐協議草案，意味着無協議「硬脫歐」的風險大增。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）直斥文翠珊政府失能，令蘇格蘭更有充分理由尋求獨立。 歐盟領袖亦紛紛表態，其中歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）對結果表示失望，但強調歐盟已經力盡所能，之後將會繼續為硬脫歐作準備。

歐盟：為硬脫歐做好準備

圖斯克發聲明表示，基於歐盟在過去多月作出多次讓步，為脫歐方案提供額外保證，指難以見到歐盟可以再多做什麼，形容目前的僵局只能由英國化解。

他說周二的投票結果顯示，「顯著增加了無協議脫歐的可能性。我們將繼續為無協議脫歐作準備，並確保出現這種情況時，我們足以應付。」

歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）亦在Twitter表示，「我們現在的無協議脫歐準備，比以往任何時候都來得更重要。」

英國脫歐：英國脫歐協議草案3月12日再在英國國會被否決，德國外長馬斯指英國步近硬脫歐，但認為需要謹慎留意英國政治形勢，不宜隨便推測。（路透社）

延遲脫歐需有「可信的理由」

文翠珊提交協議草案遭否決之後，另一個可能性是尋求延遲脫歐。圖斯克表示歐盟會考慮批准給英國推遲脫歐，但27個成員會預期得到一個「可信的理由」。

德國外長馬斯（Heiko Maas）亦表示英國步近硬脫歐，但強調「我們現在必須等待，看看英國的政治形勢如何發展，不能推測。」他指雙方應該集中討論如何定義日後英歐關係。

西班牙、荷蘭及丹麥等國元首亦在Twitter發文表達失望，意見大致跟圖斯克所說的一致，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）亦表示當局正加強硬脫歐的準備工作。

英國脫歐：脫歐協議再被否決，蘇格蘭首席部長施雅晴直斥文翠珊政府失能，令蘇格蘭更有充分理由尋求獨立。（路透社）

蘇格蘭：獨立呼聲歷來最強烈

脫歐協議以149票之差再度遭否決。文翠珊表示對下議院的取態感遺憾，未來數日將一如承諾就脫歐其他選項投票表決，並宣布保守黨議員可按個人取態自由投票。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容，政府的脫歐協議「已死」，並強調必須排除無協議脫歐。他又認為是時候舉行大選。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）狠批文翠珊政府，指表決結果根本一早就估計到，並能避免。她斥責文翠珊政府失能，並一直忽視蘇格蘭的聲音，直言令蘇格蘭獨立的理由「從未如此強烈」。

（綜合報道）