印度一架米格21戰機墜毀

印度空軍（IAF）周五（8日）發布官方聲明，指印方一架米格—21戰機在執行例行任務期間墜毀，機師及時逃生，安全降落。

Today afternoon a MiG-21 on a routine mission crashed after getting airborne from Nal near Bikaner. Initial inputs indicate likely cause as bird hit after take off. Pilot of the aircraft ejected safely. | @rajatpTOI @writetake @TOIBengaluru @nandibull @tinucherian @JaunetGurudas pic.twitter.com/hJfKoMzkTu — Chethan Kumar (@ChethanKumarTOI) 2019年3月8日

印度空軍聲明指出，涉事戰機當日在空軍基地飛往距離巴基斯坦邊境約100公里的比卡內爾（Bikaner）執行例行任務。戰機突然出現技術故障墜毀，機師及時逃生，暫時並沒有任何傷亡報告。

當局正調查事件起因，俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述當局指，戰機可能是在途中遭遇鳥擊。網上流傳據稱是失事戰機的遺骸相片，惟有關資料未經證實。

印度的米格21型號戰機過去飛行紀錄一向不佳，經常發生事故，甚至遭印度空軍飛行員戲稱為「寡婦製造者」。

事件發生的時間，正值印巴衝突期間，印軍早前越境轟炸巴國境內的恐怖組織後，巴軍及後回敬，上周三（2月27日）聲稱​擊落兩架印度軍機；惟印度稱僅損失一架米格—21戰機，並擊落一架巴基斯坦空軍的飛機。

（綜合報道）