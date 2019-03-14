【埃塞俄比亞空難】機師曾報告飛行控制問題　黑盒送往德國分析

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）周日（10日）發生空難。航空公司周三（13日）指，當時機師曾報告遇上飛行控制問題，而早前尋獲的黑盒將送往德國分析。

航空公司發言人貝加紹（Asrat Begashaw）向路透社表示，目前仍未確實清楚周日發生的事情，但當時機師曾報告遇上飛行控制問題，而不是受外來因素影響。機師向控制中心要求折返，並獲批准，但之後就發生意外墜機。公司指，會將黑盒送往德國分析。

航空公司行政總裁加布雷馬里亞姆（Tewolde GebreMariam）周二（12日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時亦提到機師曾報告飛行控制問題，並稱機師獲准折返的同時便從雷達上消失。

加布雷馬里亞姆認為今次空難和2018年印尼獅子航空（Lion Air）的空難十分相似，兩次意外均涉及同款機型，亦是在起飛後不久墜毀。他拒絕評論波音737 MAX 8是否全面停飛，強調目前仍未知道意外的確實起因，但直言飛機涉及尚未解答的問題。

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機，在周日（10日）起飛不久後墜毀，機上157人全員罹難。（路透社）

埃塞俄比亞航空空難原因未明，但因與2018年10月印尼獅航墜機空難屬同款客機，疑點均集中在波音737 MAX 8客機的新增名為防失速系統（MCAS）身上。美聯社報道指，發現過去最少兩名美國機師曾投訴，機上電腦會不正常地把機頭朝下。

根據737 MAX 8電腦系統構造，MCAS系統理論「不會在處於自動駕駛時啟動」，因此不一定與MCAS有關。但未知事件會否由其他系統出錯引起，同時未知美國聯邦航空管理局（FAA）有否跟進事件。

空難已逐漸打擊航空業界對波音737 MAX 8的信心。繼中國、印尼、新加坡後，歐盟各國、澳洲及新西蘭的航空公司也先後宣布停飛同型號客機，但波音公司及美國聯邦航空管理局均表示737 MAX系列安全，沒有停飛理由。

（路透社）