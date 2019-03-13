【埃塞俄比亞空難】美國曾有兩機師投訴　同款客機頭會自動下降

埃塞俄比亞航空空難原因未明，但因與2018年10月印尼獅航墜機空難屬同款客機，疑點均集中在波音737 MAX 8客機的新增名為防失速系統（MCAS）身上。美聯社報道指，發現過去最少兩名美國機師曾投訴，機上電腦會不正常地把機頭朝下。

波音737 MAX系列中新增了名為MCAS的系統，防止失速把機頭朝下是系統的自動功能之一。（路透社）

波音在設計737 MAX系列時加入了名為MCAS的系統，用作自動調整機身。其中一個功能是在發現飛機處於快將失速狀態時，自動把機頭朝下，提升空速防止失速。

未知意外是否關連

2018年10月印尼獅航發生致命空難，有懷疑是因為輸入MCAS系統的攻角偵測器AOA發生問題，導致MCAS判斷錯誤把機頭持續朝下導致飛機墜毀。雖然未知是次埃塞俄比亞航空空難是否屬同類問題，但因兩機同是起飛不久後墜毀，而墜毀前機師均表現出控制飛機高度困難，令人不免把兩宗意外聯繫在一起。

美聯社周三（13日）報道，原來飛機「機頭不正常朝下」的問題，過去亦有在美國發生。報告未有顯示來自哪間航空公司或機師名字，但兩人均在駕駛飛機時出現問題。

啟動自動駕駛後機頭突然朝下

其中一名機長在飛行期間啟動自動駕駛系統後，機頭突然朝下令飛機急劇下降，副機師即時提醒機長，電腦系統亦發出「停止下降」的警告訊號。機長把自動駕駛系統關閉及手動操控飛機後始回復正常。

另一名機長同樣遇上類似問題，當飛行期間啟動自動駕駛系統後，機頭突然朝下，令飛機以每分鐘360至460米速度急降。機長關閉自動駕駛系統手動操控飛機，把飛機爬升回正常高度。

根據737 MAX 8電腦系統構造，MCAS系統理論「不會在處於自動駕駛時啟動」，因此不一定與MCAS有關。但未知事件會否由其他系統出錯引起，同時未知美國聯邦航空管理局（FAA）有否跟進事件。

美國擁有最多737 MAX 8客機的美國航空及西南航空，均表示未曾收過機師對客機操作的投訴。