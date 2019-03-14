【英國脫歐】押後脫歐同樣傷害經濟？　企業大叫：Delay no more

英國脫歐限期將於3月29日屆滿，下議院周二（12日）否決脫歐協議草案後，翌日（13日）通過拒絕「無協議脫歐」議案，並會在周四（14日）表決是否押後脫歐。首相文翠珊一再強調，延期無法解決正面臨的問題，若短期押後脫歐後，仍然無協議，或須延遲脫歐更長時間。 不少人都認為押後脫歐是一個好選擇，但當地也有不少企業認為，延遲脫歐的不確定性，將對企業和消費者甚至是英國經濟造成傷害，持續拖累當地經濟。

英國在2017年3月啟動《里斯本條約》第50條，正式開始英國脫歐程序。當地企業亦自此為兩年後的脫歐做好最壞打算，擬定無協議脫歐的對策，以減輕對公司的破壞：有企業提高儲備力度、有企業關閉在當地的工廠、亦有企業將員工及總部轉移……

英國脫歐：英國啟動脫歐程序後，大量金融企業擬定對策，搬離英國，以減輕對公司的破壞。（路透社）

延遲脫歐增加不確定性

兩年將至，這些計劃大都進行得七七八八，若下議院決定押後脫歐，有關企業要臨時變陣亦為時已晚，他們將面臨持續的不確定性，並陷入成本不斷增加的困局。

英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾（Jonathan Haskel）周一（11日）警告，脫歐是近期英國投資表現疲軟的主要原因，在無法確定貿易關係、關稅同盟、自由貿易區及邊界運作等問題下，任何拖延都會維持目前的不確定水平，進一步抑制支出。

英國脫歐：押後脫歐將打亂不少企業的部署。（路透社）

短期延遲 VS 長久延期

正如文翠珊一直強調，脫歐延期本身不是解決脫歐困局的出路。若脫歐大限短期延至6月底，在英國政治大局不變的情況下，只會將脫歐硬着陸危機延後三個月。既然「要來的始終要來」，對早有準備的當地企業而言，不如早早了斷，總好過原先的計劃被破壞後卻一無所獲。

在這個情況下，以年月計的「長久延期」可能對當地企業或經濟更有利，英倫銀行貨幣政策委員弗利格（Gertjan Vlieghe）表示，讓企業放心的唯一方法，是「告訴大家將會發生甚麼變化，然後給幾年時間來做準備」，而非一夜之間改變框架。

英國脫歐：下議院周二（12日）否決脫歐協議草案後，翌日（13日）通過拒絕無協議脫歐議案，並會在周四（14日）表決是否押後脫歐。（資料圖片）

達成協議才有更好計劃

不過正如英國工業聯盟總幹事費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）所言，延遲脫歐不能只是僵局的延伸。拖延絕對不是解決方法，「長久延期」的目的是為英國另尋出路。「倫敦金融城」政策主管麥吉尼斯（Catherine McGuinness）希望，當局能盡快有結論，讓企業能夠為未來做好計劃。

（綜合報道）