【勝利醜聞】韓國前警察廳長捲入風波急否認　警方下令徹查

韓國演藝圈爆出有關BIGBANG前成員勝利的醜聞後，事件愈演愈烈，就連韓國前警察廳長姜信明也捲入事件，遭質疑有份包庇勝利投資的夜店。姜信明周三（13日）立即否認與勝利認識，指自己與事件無關。 韓國警方則表明會徹查事件。

韓國警方於勝利與其好友等人所在的網絡聊天群組中，發現懷疑與警方高層勾結的訊息。在群組2016年7月的對話紀錄中，有人提到「隔鄰夜店拍下我們店的內部照片（想向警方舉報），警察總長讓我們不要擔心。」

韓國沒有「警察總長」一職，但外界隨即質疑這是指「警察廳長」。時任警察廳長正是姜信明。

前警察廳長否認勾結夜店

姜信明同日作出回應，否認自己與事件有關，沒有參與其中，又稱不認識勝利，「直到近期才知道勝利這個人。」

但揭發這些聊天紀錄的韓國律師房政賢，周四（14日）接受媒體訪問時指，在涉事群組中提及「警察總長」的人，並不是勝利，而是同樣有份投資夜店、韓國女星朴寒星的丈夫劉仁碩。此舉再惹來網民猜疑，姜信明是否玩語言偽術，只談不認識勝利，但其實認識其他經營夜店的人。

韓國現任警察廳長閔鉀龍周三（13日）下午召開記者會，指已經下令大規模調查有關勝利夜店事件牽連出來的各種犯罪指控，他稱，首爾地方警察廳已成立由126名警察組成的協同調查組，目前正在展開調查，全國地方警察廳也會協助調查，務求把相關犯罪人員連根拔起。

勝利接受警方調查

這次韓國演藝圈的連串醜聞，重創一班韓國明星的形象，勝利遭指控涉嫌安排性交易等，他已宣布退出演藝圈，其好友、歌手鄭俊英也被爆出偷拍和散播性交影片，兩人周四（14日）分別接受警方調查。

事件也揭出韓國社會不為人知的種種黑幕：部分警員涉濫用暴力、受賄、與夜店勾結等，其他政府部門如稅務局、消防部門也要接受調查，政府形象一樣大受打擊。

（綜合報道）