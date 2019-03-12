日韓磨擦進一步升級　日本擬向韓國實施關稅報復

日本時事通訊引述政府消息報道，日本政府正考勞對韓國部分產品提高關稅，以回應韓國在強徵勞工案中的不作為。事件被視為日韓磨擦的進一步升級，韓國有輿論憂慮事件會演化成有如2016年中國針對韓國報署薩德導彈防禦系統時的報復。

韓國最高法院就日本二戰期間強徵勞工案作出裁決，要求日企賠償。（視覺中國）

2018年10月韓國最高法院裁定日本企業新日鐵住金需向二戰期間強徵勞工的倖存者及遺屬賠償，但因日方拒絕執行，至1月地區法院允許原告組織團體申請，押收新日鐵住金在韓國的資產。

儘管日本承認日韓條約並不限制個人追索權，但仍對韓國政府未有介入阻止團體向日企索償感不滿。日本時事通訊引述政府消息人士報道，若韓國原告團體強行沒收日企資產，日方將視為實際損失。日本政府正考慮向進口部分韓國產品增加關稅，作為反制措施。

日本可如薩德事件般實施經濟報復

自強徵勞工案、日韓海上衝突、解散「慰安婦」基金後，日韓兩國磨擦加劇，倘若日本對韓國實施關稅，勢令日韓磨擦進一步升級。韓國《中央日報》評論憂慮，事件或演化成有如薩德導彈防禦系統事件。

2016年前總統朴槿惠部署美國薩德導彈防禦系統，遭中國強烈抗議，其後更以終止旅行團及限制韓國產品輸入等經濟方式實行報復，日本或許會以同樣方式進行報復。

報道引述經濟研究專家指出，日本或可在製造業素材及部件上延遲出貨。2017年韓國在日本輸入半導體製品達16%，金額為53.8萬億美元，延遲出貨可對韓國企業造成一定影響。

不過報道分析指出，因日本市場規模與中國市場有一定差距，日本報復對韓國造成打擊相對會較細小。根據韓國關稅廳資料，2018年韓國對日輸出為305億美元，輸入546億美元；而對中國輸出為1621億美元，輸入1064億美元。

同時因韓國對日貿易為赤字，日本實施關稅報復最終會影響日本對韓出口，受損的可能是日本企業自身。

（中央日報）