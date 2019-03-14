美國研究：中國AI論文被引用數量正迅速追趕美國

美國西雅圖艾倫人工智能研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）周三（13日）公布的最新研究表明，中國的人工智能（AI）論文被引用數量正迅速趕上美國，有望在2020年能成為AI領域的「領頭羊」。

就每年發布的人工智能論文數量而言，中國早在2006年已超越美國。但數量並不一定等於質量，所以計算被引用的論文數量，就能較準確衡量論文的質素及影響力。

研究發現，被引用次數排在前10%的AI研究論文中，來自中國的論文數量正在接近美國。1982年，這類論文約有47%來自美國。但最新研究報告表明，目前這類論文只有29%來自美國，來自中國的比例已升至26%以上。

中國政府在2017年發布有關AI的計劃，希望在2030年前在AI領域領先全球。這份研究反映，中國的AI研究正在挑戰美國的領導地位，並可能提前十年實現「領頭羊」的目標。

研究所負責人、人工智能專家埃齊奧尼（Oren Etzioni）表示，按照這個趨勢，中國到了2020年，進入前10%論文的數量將可能超過美國；最早在2022年，中國進入前1%論文的數量將超越美國。

《華爾街日報》引述白宮科學與技術政策辦公室官員指出，美國在其他AI技術的指標上仍領先於中國，例如美國的AI人才庫是中國的七倍，在具有重要影響力的研究方面亦遠遠領先中國，所以美國在AI技術仍處於優勢地位。

（綜合報道）