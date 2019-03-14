特朗普下令停飛波音737 MAX　法媒：侮辱波音

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（13日）下令停飛所有美國的波音737 MAX 8和MAX 9型客機，波音公司（Boeing）則表示對機型仍然充滿信心。 法國媒體認為，美國禁飛的舉動是對波音公司的一種「侮辱」。

特朗普頒布緊急禁令後，美國聯邦航空局（FAA）也改口宣布尋找到「新的證據」作為停飛737 MAX客機的理由。

波音公司同日發聲明強調對737 MAX系列「充滿信心」，但在諮詢聯邦航空局、美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）、航空機構和顧客後，建議暫時停飛全球371架737 MAX客機，確保航空安全。

法國《巴黎人報》（Le Parisien）認為，波音遭遇的挫折為華府帶來嚴重麻煩。報道指，波音在美國有約14萬僱員，2018年的營業額達到1010億美元（約7979億港元），對美國經濟舉足輕重；另一方面波音過數10年來也從華府的訂單中賺了不少錢。

報道認為，波音以「傲慢」的姿態表示公司對涉事客機充滿信心，但美國下令停飛無疑是對波音造成「侮辱」。

報道又指出，在中美貿易談判展開之際，波音有必要與美國總統保持親密關係，原因之一是波音有約20%訂單都來自中國。

（多維新聞）