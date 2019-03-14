【埃塞俄比亞空難】特朗普下令即時停飛波音737 MAX

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）周日（10日）發生的空難，是波音737 MAX 8客機五個月內第二宗嚴重空難，外界質疑客機安全有問題，多國紛紛下令禁飛涉事機型。 繼加拿大後，美國周三（13日）亦「改口」宣布禁飛波音737 MAX，總統特朗普宣布發緊急命令即時停飛有關機型。

特朗普指，美國下令禁飛波音737 MAX 8和MAX 9，已通知所有航空公司和機師。他形容波音是一間極好的公司，目前波音正努力應對問題，禁飛令將持續直至波音找到解決方法。

美國聯邦航空管理局（The Federal Aviation Administration，FAA）表示，波音737 MAX客機軟件修訂需時數月，暫時未知禁飛令將持續多久，但指希望「愈短愈好」。官員又稱，聯邦政府早前的停擺未有影響波音的軟件更新程序。據聯邦航空管理局的指示，如有需要，當局或向非載客737 MAX客機發出特別許可。

美國航空（American Airlines）指，將為受影響乘客盡快重新預訂機票。美國西南航空公司（Southwest Airlines）則指，會向聯邦航空管理局尋求額外指引。

波音公司同日發聲明強調對737 MAX系列有信心，但咨詢聯邦航空管理局、美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）、航空機構和顧客後，建議暫時停飛全球371架737 MAX客機，確保航空安全。

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/Z6gIInNYHL pic.twitter.com/cBHzvsdVw7 — The Boeing Company (@Boeing) 2019年3月13日

（路透社／美聯社）