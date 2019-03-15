【英國脫歐】二次公投修正案　曝露工黨議員分裂取態

英國下議院周四（14日）投票決定是否押後脫歐前，率先表決多項修正案，包括是否舉行二次公投，在野工黨指示黨員棄權，惟仍有部分議員分別投下贊成和反對票，曝露黨內議員取態分裂。

「獨立小組」（The Independent Group）提出修正案，要求押後脫歐以舉行二次公投。修正案最終以85票贊成、334票反對遭大比數否決，其中有24名工黨議員投票支持，另有17名工黨議員投反對票；另一項賦予國會更大控制權的修正案亦有6名工黨議員倒戈，最終修正案以2票之微遭否決。

工黨影子脫歐事務大臣施紀賢（Keir Starmer）解釋工黨立場，指工黨支持二次公投的原則，但認為時機不合適。「人民投票」組織（People's Vote）對此持同樣看法，指並非正確時機測試下議院對二次公投的取態。

在修正案投下反對票的影子部長皮科克（Stephanie Peacock）隨後提出請辭。據指，工黨已要求四名未有在投票中棄權的影子部長辭職。

有黨內資深人士透露，對「獨立小組」提出二次公投修正案的動機感到有可疑，相信部分人是希望藉此曝露工黨內的分裂。但有「獨立小組」成員則謂，對一直說要等待合適時機才提出修正案的說法忍無可忍。從工黨轉投「獨立小組」的萊爾（Chris Leslie）稱，現在就能確認工黨前排議員不會支持公投。

（衛報）