新西蘭總理證槍擊案屬恐襲　增至40死至少20傷　槍手疑針對穆斯林

新西蘭基督城周五（15日）發生連環槍擊案，接近哈格利公園（Hagley Park）一間清真寺被槍手闖入。有目擊者指出，一名持自動步槍男子闖入寺內向人們開槍。 警方已接報到場。市內中部地區已全面封鎖，軍方在市內拆除多個爆炸裝置。受事件影響，基督城所有學校關閉，政府呼籲人們留在室內。 另外距離事發現場附近社區亦有清真寺亦遇襲，當地傳媒指其中一名槍手為澳洲人，他在行兇前在網上公開襲擊動機，稱在當地發動恐怖襲擊。目前警方已經拘捕4名疑犯。 案中死亡人數增至40人，至少20人受傷。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）證實案件是經過詳細策劃的恐怖襲擊。

Muslim Association of Canterbury（暫譯：坎特伯雷穆斯林協會）前主席賈馬（Mohammed Jama）表示，一名持槍男子周五下午1時40分（香港時間同日早上8時40分）進入寺內。他說看到4人受傷，另有兩人倒地，不知道他們是生是死。

當地傳媒《Stuff》引述案發現場附近一名商店東主稱，槍擊案發生的時候，很多人在清真寺內禱告「我聽到20或更多的槍聲。人們跑到Deans Avenue（暫譯：迪恩大道）的另一方。現時我看到很多警察在現場。」一名從清真寺走出來的人告訴他，裏面發生槍擊事件。

一名目擊者表示看到一輛車在迪恩大道追着人跑，車內的人向車外的人開槍。另一名年青人向《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）表示，他聽到至少50響槍聲。

一名女街坊表示，警察告訴她，槍手在公園內。另一名在場人士稱，荷槍的警員在公園北部搜尋。兩輛救護車已抵達現場。

基督城警方在一名聲明中指出，他們正在應對事件。

新西蘭周五有罷課行動，基督城的集會地點位於Cathedral Square（暫譯：大教堂廣場）。警方在槍擊案發生後，已派員到場疏散參加示威的學生。

警員亦在將迪恩大道及哈格利公園的人群疏散。

Police are currently responding to reports of shots fired in central Christchurch at around 1:40pm.Armed police have been deployed.Police urge anyone in central Christchurch to stay indoors and report any suspicious behaviour immediately to 111. — New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019

原本在當地備戰對新西蘭的孟加拉板球代表隊剛巧在案發現場，Cricinfo的孟加拉記者拍到球隊成員奔跑逃走的一刻。代表隊其中一名教練Mario Villavarayen表示，他們原本到涉事清真寺參與禱告，但下車時一刻就發生槍擊。他指所有隊員都受驚，不過總算平安。有隊員在網上留言，呼籲為大家祈禱，又不希望再遇到這些事情。

新西蘭板球協會其後發表聲明，認為現時並非舉行比賽的時刻，因此與孟加拉方面商討過後，決定取消周日（17日）的賽事。

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV — Mohammad Isam (@Isam84) March 15, 2019

+ 9 + 8 + 7

（綜合報道）