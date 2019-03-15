特朗普「忠僕」兼對華強硬　美副財長馬爾帕斯料掌世銀

美國總統特朗普2月提名財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）出任世界銀行行長。提名期周四（14日）結束，馬爾帕斯是唯一候選人，意味他很大可能執掌世銀。世銀同日表示，執行董事會在未來幾天對馬爾帕斯進行正式評估，預料4月將完成遴選流程。

世界銀行表示，未來幾日馬爾帕斯將接受世銀執行董事面試，希望在4月12日至14日的春季年會前完成遴選流程，委任新行長接替已辭職的金墉。

馬爾帕斯雖然是唯一候選人，但他仍需獲半數以上、即12名世銀執董認可。《華爾街日報》報道，馬爾帕斯自獲提名後，已在3月出訪亞歐等地，獲日本、韓國和法國在內的世銀主要股東支持，所以他幾乎肯定能夠就任。

馬爾帕斯為特朗普忠僕，在財政部內負責國際事務，屬對華強硬派，一直是中美貿易談判主要參與者之一。他曾經質疑世界銀行，指其向窮國批出款項的手法，只會令那些坐頭等艙的達官貴人受惠，也因而誓言要促進世界銀行改革。

前世界銀行行長金墉2012年上任，是首位出任世銀行長的亞裔人士，原定在2022年完成任期，但他突然決定提早三年離任，2月離職後，轉到一間私營公司工作。他離任後，空缺由行政總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）暫時替補，署任行長職務。

（綜合報道）