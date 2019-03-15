任正非談女兒：孟晚舟被捕前已想離職　案件反改善父女關係

華為創辦人兼行政總裁任正非周四（14日）接受加拿大電視有限公司（CTV）訪問，透露女兒孟晚舟在華為工作不開心，在加拿大被捕時已在物色其他工作。但他強調她沒有犯罪，並指案件令兩人關係變好。 他認為華為和加拿大均是案中的受害者，指案件不應該影響兩者的關係。

對女兒的磨練

任正非近期多次接受外國傳媒訪問，一改以往神秘的形象。繼周三（13日）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，批評美國不公對待華為之後，他周四再談及華府針對女兒的案件。

他表示，「在被捕前一個月，她已想辭職，並在其他地方尋找工作。她在這裏（華為）工作並不開心。但在（她）被捕後，這件事改善了我們的關係，現在她明白生活有多麼艱難。」

任正非表示女兒過去一帆風順，不太能承受挫折，認為這次是很好的磨練，「在成為英雄之前，你必須經歷很多苦難，如果你沒有疤痕，就不會有堅韌的皮膚。」

華為風波：華為創辦人兼行政總裁任正非3月14日表示，女兒孟晚舟在加拿大被捕之後，兩人關係變好。（路透社）

以前各有各忙

他還說以前只是偶爾跟女兒溝通交流，因為兩人都很忙。但現在兩父女每隔一天會通電話，說笑聊天，兩人的關係因此加深。他強調女兒無犯罪。

任正非形容華為和加拿大均是案中的受害者，事件傷害兩國人民的關係。不過他強調女兒的案件是獨立的，不應該影響加拿大跟華為的關係。

華為董事、高級副總裁陳黎芳上周二（5日）接受加拿大廣播公司 （CBC）訪問，亦「貶美褒加」，指表示相信加國司法系統一定能夠公開、透明、公平、公正處理孟晚舟案。

（路透社）