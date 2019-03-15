中國意大利一帶一路框架協議內容曝光　兩國擬開展第三方國家合作

意大利擬跟中國簽訂框架協議，加入「一帶一路」計劃，引來美國等西方國家不滿，擔心意大利會向北京政府靠攏。 路透社周五（15日）報道兩國準備簽署的框架協議草案，內容提到兩國除了有意加強交通、基建等項目合作外，也會開展在「第三方國家」的合作。

這份長達5頁紙的協議草案，內容涵蓋交通、物流、基建、商業項目等方面，並提到兩方會致力與亞洲基礎設施投資銀行（簡稱「亞投行」）合作等。路透社指，草案不是定案，未來仍有可能改變。

按草案內容，兩國在交通物流與基建等方面，將在有共同利益的領域合作，包括道路、鐵路、橋樑、能源與通訊項目等，草案強調投標要公開與透明。

草案又提到，要加強人民之間的聯繫，建立城市之間的「姊妹網絡」，鼓勵文化、科學、旅遊與教育方面的交流。

草案並指出，要移除在商業與投資上的障礙，又會致力在「第三方國家」的市場合作，並承諾對抗單邊主義與保護主義等。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）自3月初透露有意與中國簽訂有關一帶一路的協議後，引來西方國家擔心，中國會在意大利大力投資，造成羅馬政府向中國靠攏。而據此草案內容，中國不僅會在意大利投資，也會共同在「第三方國家」的市場合作。

日本首相安倍晉三2018年訪問中國，中日雙方就推進約50項在第三國的基礎設施合作項目達成協議，同樣也是意味中國不僅限於針對簽約的在地國投資，也會因情況而異，包括在其他國家的投資。