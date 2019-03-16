全球多國禁飛波音737 MAX　逐漸浮現對航空公司影響

美國波音公司的737 MAX 8型號客機，在5個月內接連爆出2宗空難後，全球多國禁止波音737 MAX系列客機飛越領空，多間航空公司也自行停飛該型號飛機。 航空業專家表示，禁飛措施不會即時對航空公司財政造成影響，但在長遠看來，此舉確實打擊航空業，其中加拿大航空已叫停2019年的財務預測。

路透社周五（15日）報道，航空公司與航空業專家均認為繼續停飛737 MAX客機的話，未來會打擊航空業。

除了加拿大航空暫停財務預測外，美國第三大航空公司聯合航空（United Airlines）也放話表示，若然到了夏季繁忙季節仍繼續停飛737 MAX的話，將會浮現對航空公司營運的不利影響。

美國花旗銀行指，美國西南航空擁有最多737 MAX客機，未來可能會造成該航空公司沒有足夠飛機使用的問題，並且或要向乘客賠償損失。

航空公司若已訂購波音737 MAX客機，但未交付的話，可以趁機拖延或取消訂單，但專家也指，不少航空公司為了省油而購買737 MAX，若未來要轉用其他客機，這也會打亂航空公司的部署。

波音737 MAX客機本來極受航空公司歡迎，獲全球過百間航空公司訂購，總體訂單達到近4,700架，是波音公司史上銷售速度最快的機型，優點是能夠省油，更經濟地完成每次飛行，但如今飛機的安全問題受到質疑。

（路透社）