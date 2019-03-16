FTIsland前隊長崔鍾訓涉偷拍女子不雅照　警局報到

韓國男子組合BigBang前成員勝利有份經營的夜店Burning Sun被揭涉及不法活動。他的好友鄭俊英的手機因送往維修導致多位藝人短訊內容全部曝光。有人開設群組分享女性不雅影片及照片，對話內容極度下流。 包括勝利及鄭俊英在內，還有同樣有份投資夜店的劉仁碩等人，周四（14日）分別前往警局接受調查。至於涉嫌偷拍及散播影片的FTISLAND前隊長崔鍾訓，周六（16日）上午9時也到首爾警局廣域搜查隊報到。

身穿黑色西裝的崔鍾訓現身警署，先鞠躬道歉，接着回應在場媒體記者：「我會誠實接受警方的調查，對於引起社會騷動感到抱歉。」據報警方會要求他交出手機。

他周六早上走進警局時，被記者追問是否承認散布性愛影片，他以「對不起」回應。有記者問他是否為掩蓋醉酒駕駛一事而賄賂警方。他回沒有。另有記者問他：「傳短訊祝你生日快樂的警察是誰？」他說不知情。

崔鍾訓3年前因醉酒駕駛被捕，他被指涉嫌靠着女星朴寒星的丈夫劉仁碩的關係，買通警方以免消息曝光。如今他又被揭出跟群組成員分享性愛片，更涉嫌偷拍與散布。他被指趁女子睡着時偷拍照片上載至群組，有朋友留言指相中人：「身材好到爆。」接連涉及非法事件的崔鍾訓周四宣布退出男子組合並結束演藝生涯。

（綜合報道）