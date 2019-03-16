【法國黃背心運動】示威再爆衝突　警方出動水炮催淚彈

法國「黃背心運動」尚未止息，周六（16日）再有大批民眾湧到巴黎市中心街頭集會。在香榭麗舍大道（Champs Elysees）附近，有民眾與警方發生衝突，警方出動催淚彈及水炮驅趕示威者。

成千上萬的民眾湧到巴黎市中心，許多人戴上黑色頭套，手持法國國旗。示威者在凱旋門附近向防暴警察投擲石塊，有示威者焚燒雜物，至少一輛汽車及一個報攤起火。警方出動催淚彈及水炮驅趕示威者，至少30人被捕。

香榭麗舍大道形勢緊張，有人趁機闖入商店掠，多家高檔餐廳的門窗被打碎。示威者聲稱與破壞行為無關，強調是有少數激進人士混水摸魚；內政部部長卡斯塔內（Christophe Castaner）表示，有暴徒滲透到示威活動中。

總統馬克龍近日發起「全國大辯論」，到地區收集群眾意見，活動在周五結束，惟示威者批評這只是為安撫民憤的公關手段，實際不會改變任何情況。

「黃背心運動」在2018年11月17日開始出現，法國包括巴黎等2000個地點突然出現示威活動，抗議馬克龍政府2019年元旦開始上調燃油稅。示威者11月24日進行第二次的周末抗議活動，但在第三個周六的12月1日演變成全國騷亂，規模堪稱全國50年來最大。

法國黃背心運動：示威活動再有衝突，有汽車被焚燒。（路透社）

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（綜合報道）