【埃塞俄比亞空難】飛機離陸速度過快　機師升空後即發現不妥

埃塞俄比亞空難調查仍在進行，路透社周日（17日）引述調查消息指出，飛機出事前發生兩項重要事件，第一是機長曾要求爬升、第二是飛機離陸速度過快，相信與意外有關。

法國航空事故調查處（BEA）正在介紹他們擁有的最新儀器，可以讀取此次事故的波音客機黑盒內容。（路透社）

根據現時雷達資料所得，飛機在爬升至1.08萬尺（約3000米）高空後突然失去訊號，表示飛機在意外前一度爬升。路透引述調查消息指出，機長在離陸不久後即要求爬升至更高位置。

離陸後隨即發現問題 要求爬升

報道引述調查人員指出，這是飛機出現問題的跡象。飛機當離陸後若發生問題需要折返，均必需爬升至足夠高度，以避免盤旋期間遭遇高樓大廈或高山造成危險。

根據機場控制塔的通話紀錄，機師在起飛後1至2分鐘隨即要求爬升至1.4萬尺，並在稍後宣告需要折返，意味機師在起飛後隨即發現飛機出現問題。

離陸速度高達400節

調查人員亦發現飛機離陸速度過快，報道引述消息指調查員發現飛機起飛時速度達到400節，遠快於正常的200至250節。飛機需要在道路滑行，提升至一定速度才能起飛，速度過低會令飛機爬升力不足墜落地面，但速度過快同樣會令飛機無法保持正常飛行姿勢，降低爬升能力。

現時無法得知飛機離陸速度過快與墜機關係，但根據機場控制塔通話紀錄，當時機師一度打斷航管人員與其他飛機的通話，希望與航管取得聯絡，並以非常害怕的聲音指操控出現問題，要求爬升及折返，可見機師對飛機出現的問題顯得非常在意。

正在分析俗稱黑盒的飛行數據記錄儀（Flight Data Recorder，FDR）及駕駛艙通話記錄儀（Cockpit Voice Recorder，CVR）的法國航空事故調查處表示，他們已成功讀取駕駛艙通話記錄的內容。調查人員正分析其中內容，相信很快會獲得拆解意外成因的關鍵資訊。

（路透社）