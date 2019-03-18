【泰國大選】逾二百萬選民提早投票　票站外現人龍

泰國下周日（24日）舉行自2014年軍事政變以來首次大選。當地有5200萬合資格選民，其中260萬人周日（17日）到票站提早投票。

泰國大選：大批選民周日（17日）前往位於學校、停車場和寺廟的票站投票。（路透社）

泰國有5200萬名年滿18歲的合資格選民，其中260萬人登記提早於周日投票。根據選舉法，已登記提早投票的選民如未有在僅為期一日的提早投票期投票，將不能參投票。

大批選民前往位於學校、停車場和寺廟的票站投票。29歲的Adulwit Sinthusiri指，對能夠行使公民權利感到很好。他又指，對政府過去五年的施政不感到十分滿意，相信新政黨如未來前進黨（Future Forward Party）能夠帶來改變。

來自那拉提瓦（Narathiwat）的63歲選民那瓦叻（Nawarat Phuyungwattana）則希望現任總理巴育（PrayuthChan-ocha）能夠留任，形容他是直接的人，並會為國家做好事。

大選將會選出500名下議院議員，他們將會聯同由軍方委任的250名上議院議員選出新任總理，因此預料巴育會佔優，而其他政黨或將在籌組聯合政府上扮演關鍵角色。

（路透社／曼谷郵報）