【埃塞俄比亞空難】黑盒數據：與獅航意外有明顯相似之處

埃塞俄比亞航空墜毀客機的飛行數據記錄儀（Flight Data Recorder，俗稿黑盒之一）已交由法國分析，埃塞俄比亞交通部周日（17日）表示，目前的數據分析反映今次空難與印尼獅子航空（Lion Air）2018年10月的空難有明顯相似之處。

交通部發言人Muse Yiheyis向路透社表示，目前數據反映兩次空難有明顯相似之處。他說，已成功取出數據，由美國和埃塞俄比亞的調查員分析查驗，3至4天後將透露更多詳情。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述交通部長稱，將會在30日內公布空難的初步報告。

早前有報道引述調查人員消息，指在飛機殘骸發現制動螺桿（jackscrew）被設定為俯衝模式；有飛行安全專家認為由獅航客機殘骸打撈上來的相同組件都是處於同一模式，因此相信兩宗空難的原因相似。

2018年10月29日，印尼獅航一架波音737 MAX 8客機墜毀。由於兩次空難的涉事客機型號相同，加上均是在起飛後不久墜毀，外界懷疑波音客機安全有問題，導致多國陸續宣布禁飛同款客機。不少航空專家認為，意外報告出爐前難在技術層面下定論，反而機師訓練不足的情況更值得關注。

路透社周日（17日）引述調查消息指出，飛機出事前發生兩項重要事件，第一是機長曾要求爬升、第二是飛機離陸速度過快，相信與意外有關。

（路透社）