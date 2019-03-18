美國防部提出預算增加5%　增產核武集中應對中國威脅

美國國防部提出2020年國防預算為7180億美元，較2018年同期增加5%。署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）上周四（14日）向國會參議院軍事委員會表示，提高預算是為應對中國威脅。

沙納漢表示美國過去一直漠視解放軍擴張，認為中國正積極進行軍事現代化，有系統地盜取其他國家科技，融合軍方與民間合作的策略，增強軍事力量。沙納漢認為這是目前急需面對的問題。

國防部提出2020年國防預算為7180億美元，較2018年同期的6850億增加約5%。當中250億美元將生產核武，沙納漢表示開支是要應對中國核武發展。

沙納漢指出，若中國成功發展可以攜帶核武的長程轟炸機，就會令中國成為繼美國及俄羅斯後，第三個能夠在海陸空三方發射核武的國家。

美智庫認為正誇大風險

有智庫應為，美國國防部正誇大風險。中國上周五（15日）公布新財政年度防衛預算，為1.1萬億人民幣，即約1650億美元。據美國科學家聯盟（FAS）估算，至2018年中國核彈頭數量為280枚、美國有6450枚、俄羅斯則有6490枚。

美國過去軍事發展主要針對俄羅斯，雖然亦會提及中國並提出中國如在南海的威脅，但並未如沙納漢般把增加國防預算的矛頭直指中國。

美國智庫卡托研究所（Cato Institute）外交及防衛政策研究副主任普勒伯爾（Christopher Preble）表示，他雖認同中國帶來一定威脅，但認為預算應集中在非軍事範疇，如阻止中國網絡盜竊等安全問題上。

（綜合報道）