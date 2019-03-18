【新西蘭恐襲】清真寺重開　信眾坦言療傷需時

新西蘭上周五（15日）發生恐襲，兩間清真寺遭血洗，至少50人喪生。事後全國清真寺關閉，周一（18日）部份清真寺重開，包括其中一間位於首都惠靈頓（Wellington）的清真寺，門外同樣擺放大量鮮花及其他悼念物品。 新西蘭國際穆斯林協會主席納瓦茲（Nawaz）表示，對當地人的心意深受觸動，勢言沒人可以用仇恨來取勝。亦有信眾表示，需要時間才能洗去心中恐懼。

周一下午惠靈頓伊斯蘭社區成員陸續回到基爾伯尼（Kilbirnie）清真寺做禮拜，4歲的哈姆扎（Hudayfa Hamza）亦跟隨爸爸回來。但他不明白為何門外有大量鮮花，也不理解為什麼那麼多陌生人在哭泣。

疑犯塔蘭特（Brenton Tarrant）在基督城兩間清真寺大開殺戒，他隨即被捕。事件平息後，警方呼籲全國所有清真寺關門，基爾伯尼清真寺成為公眾致哀的地方，連日來大批民眾前往獻花、送上心意卡、甚至捐錢致意。

新西蘭恐襲：連日來有不少當地人一家大小到附近的清真寺致哀。圖為其中一間遇襲清真寺Masjid Al Noor外面。（路透社）

向新西蘭民眾致謝

周一清真寺關閉命令稍為放鬆，不過警力仍未鬆懈。不少信眾穿過花海，步入寺內。對於新西蘭民眾的關心，新西蘭國際穆斯林協會主席納瓦茲直言十分觸動，形容每朵花都有它的故事，表達了真正新西蘭人的訊息。

納瓦茲強調，穆斯林仍然活在愛與和平，「我們永遠不會以仇恨來爭贏」。不過亦有其他信眾表示，需要時間反思以及抺去恐懼。

穆斯林族群進行反思的同時，新西蘭民眾亦熱烈討論收緊槍管問題。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（18日）表示在10天內公布修改槍械法詳細內容。

槍管會否成事仍是未知之數，但據報在過去周末槍支銷量有上升趨勢，有擁槍人士對澳洲廣播公司（ABC）坦言，希望趁立法之前「入定貨」。

（綜合報道）