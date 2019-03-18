荷蘭烏得勒支兇徒向途人開槍掃射　或為恐怖襲擊

荷蘭警方稱烏得勒支（Utrecht）周一（18日）發生槍擊事件，數人受傷。 案件發生在市中心以外一電車站的廣場，槍手向途人開槍後已逃走。 荷蘭國營的廣播節目公司（NOS）報道，警方反恐小組成員已包圍兇徒可匿藏在內的建築物。 NOS引述該國反恐部門消息指，事件看來是恐怖襲擊。

烏得勒支警方表示，事件發生在周一早上約10時45分（香港時間同日下午5時45分）。名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外一個廣場發生槍擊案，數人受傷。

警方已將電車站的廣場封鎖並進行調查。

救援人員已接報到場。警方另外派出3部救傷直升機到場協助。

警方要求民眾遠離案發現場，以及不要阻礙救援工作。

一名目擊者接受荷蘭門戶網站NU.nl訪問時指出，一名男子到場瘋狂地向途人開槍。另一目擊者向荷蘭廣播節目公司（NOS）表示，他看到一名女子雙手及衣服都染血。「我將她帶到我的車上並幫助她。當警察來到時，她已失去意識。」

24 Oktoberplein-Zuid車站原名是Oudenrijn Hospital，但後來因為用來命名此站的醫院搬走，車站也在2005年6月改名。

荷蘭烏得勒支槍擊案：圖為3月18日警員及救援人員在案發後來到名為24 Oktoberplace的車站展開調查及救援工作。（視覺中國）

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A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

▼荷蘭交通部門在Twitter推文，稱全市電車服務取消。

Ten gevolge van een schietpartij ligt het tramverkeer in Utrecht momenteel geheel stil. We weten nog niet hoe lang dit gaat duren. Van/naar Nieuwegein verwijzen we u nu door naar de buslijnen 74 en 77. — U-OV (@UOV_info) March 18, 2019

（綜合報道）