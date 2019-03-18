荷蘭烏得勒支槍擊案　國家恐襲威脅警戒級別升至最高

荷蘭烏得勒支周一早上約10時45分（香港時間同日下午5時45分）發生槍擊案，一名槍手來到名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場開槍掃射。該市市長證實，案中3人死亡、9人受傷。 荷蘭國營的廣播節目公司（NOS）報道，警方反恐小組成員已包圍兇徒可匿藏在內的建築物。 NOS引述該國反恐部門消息指，事件看來是恐怖襲擊。

警方起初稱將調查案件是否涉及恐怖主義，後來警方發言人已公開表示，不能排涉及除恐怖主義的動機。

該國首相呂特（Mark Rutte）表示，政府在槍擊案發生後，已在召開緊急會議。

案發後荷蘭全國陷入緊張，除了警方指示烏得勒支全市校門關閉，政府將該國恐襲威脅警戒級別升至最高。準軍事警察已在機場、重要基建等加強保安。

案發地點24 Oktoberplein-Zuid車站原名是Oudenrijn Hospital，但後來因為用來命名此站的醫院搬走，車站也在2005年6月改名。

烏得勒支是荷蘭第四大城市，為烏德勒支省的首府。它是蘭德斯塔德地區（Randstad）最東邊的城市。該市現時人口290,529人。

荷蘭烏得勒支槍擊案：圖為3月18日警員及救援人員在案發後來到名為24 Oktoberplace的車站展開調查及救援工作。（視覺中國）

▼更多現場圖片，請點擊放大觀看

+ 6 + 5 + 4

（綜合報道）