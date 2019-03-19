王毅：孟晚舟案是蓄意政治打壓　冀華企於歐洲獲公平對待

中國國務委員兼外長王毅周一（18日）於比利時布魯塞爾出席第九輪高級別戰略對話，他與歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）見記者時表示，雙方堅定地認為，中歐之間合作是主流。記者提及華為孟晚舟案，王毅批評案件是蓄意的政治打壓，支持相關企業和個人以法律維護自身權益，不當「沉默的羔羊」。

王毅稱，最近針對中國特定企業和個人的行為並不是單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。中方已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益。同時，中國也支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沉默的羔羊」。

王毅表示，由於歷史文化不同、社會制度不同、發展階段不同，中歐在一些問題上難免存在分歧。隨着合作不斷加深，也會在經貿等領域出現競爭，這其實很正常，適度和良性的市場競爭可以激勵各自更好地發展，並且使中歐合作更有韌性，更具活力；中國正在大力推進高水準開放和高品質發展，相信歐洲能從中國新一輪改革開放中更多獲益，同時也希望中國企業在歐洲能得到公平、公正和非歧視的對待。

王毅強調，歐盟今年面臨選舉和換屆，但中國對歐盟的政策保持穩定性和連續性，希望歐盟同樣如此；5年前，習近平主席訪問歐洲期間，中歐雙方同意要全面落實《中歐合作2020戰略規劃》，打造和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，這是中歐作為世界上兩大力量、兩大市場、兩大文明，面對風雲變幻的國際形勢做出的戰略抉擇，也是對人類社會應有的歷史擔當，中歐雙方應當攜起手來，繼續為之共同努力。

（中國外交部／新華社）