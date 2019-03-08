王毅評中俄：大國關係典範　習近平普京將互訪

中國外長王毅周五（8日）在北京舉行記者會，中俄關係是其中一個觸及話題。他指2019年是中俄建交70周年，形容兩國過去走過不平凡的歷程，關係日臻穩定成熟，未來將會繼續推動戰略合作。 他還提到，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將應邀出席4月的第二屆《一帶一路國際合作高峰論壇》，習近平也準備應邀到莫斯科進行國事訪問。

在記者會上，有傳媒問王毅，有外國視中俄緊密關係為威脅，中國如何看待。

他表示，中俄建交70周年，經歷過磨礪和考驗，關係日臻穩定成熟，並且找到正確的相處之道。兩國政治上彼此信任、經濟上互利合作，國際事務中互相支援，是現今大國關係的典範。

他指兩國將推動全面戰略協作夥伴關係。雙方領袖將會互訪，引領中俄關係邁入新時代。

中國外長王毅3月8日在記者會上表示，2019年是中俄建交70周年，關係日臻穩定成熟，未來將會繼續推動戰略合作。（路透社）

基建合作豐收年

在經濟合作方面，他指2018年中俄雙邊貿易額歷史性突破1000億美元（約7800億美元）。2019年亦是兩國合作豐收之年，因為標誌性項目「一管兩橋」很快會落成，包括中俄東線天然氣管道、邊境的黑河公路橋及同江鐵路橋。

國際事務方面，王毅指中俄作為兩個世界大國，以及安理會常任理事國，肩負重要職責和使命，「我們在幾乎所有重大問題上都保持密切溝通，持有相同或相近立場。」

他指新的一年，中俄將進一步加強戰略協作，維護《聯合國憲章》的宗旨和原則。「只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。」

（人民網）