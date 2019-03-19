【勝利醜聞】BIGBANG成員黑歷史不斷　「太陽」能獨善其身？

韓國藝能界最近負面新聞不斷，當中男團BIGBANG成員勝利涉嫌扯皮條、吸毒、偷拍，甚至是與警方互相勾結等，震驚當地。至今事件未有減弱跡象，黑材料可謂日日新款，導致多位星級人馬猶如變成過街老鼠。

BIGBANG橫行亞太地區藝能界超過10年，地位本身穩如泰山，但受到勝利事件影響，BIGBANG可能像自己的名字一樣，隨時要「大爆炸」解散。有韓國節目主持人綜合了各成員的黑歷史，除了太陽之外，基本上無一倖免……

2015年MAMA頒獎禮，發哥周潤發為BIGBANG頒獎。BIGBANG是當晚的最大贏家，但今日風光不再。（視覺中國）

G-Dragon （GD）

GD曾被韓國一本高中教科書作為例子，不過內容則是提到他的原創歌曲《Butterfly》與英國搖滾樂團Oasis的《She's electric》旋律非常相似，因而有抄襲之嫌。而這並非單一事件，來自同一專輯的歌曲《Heartbreaker》亦指與美國饒舌男歌手Flo Rida的《Right Round》雷同，這些指控最終不了了之。

不過GD之後傳出更震撼的事件，他在2011年10月被驗出對大麻呈陽性反應，雖然當局以他初犯為由，獲從輕發落，但BIGBANG擁有大量年輕支持者，事件或多或少打擊他的形象。除此之外，他在服兵役時傳出獲優待的爭議，變相披露軍中更多問題，亦導致問題接二連三在當地多個層面浮現。

BIGBANG事件簿：G-Dragon的歌曲捲入抄襲風波，另外亦被揭發吸食大麻。（VCG）

大聲

姜大聲在2011年5月駕車時遇上致命意外，當時他涉嫌超速，而且沒留意前方發生交通意外，他的座駕撞到一名玄姓傷者，後者其後傷重不治。不過由於該名受害者是因醉酒駕駛導致交通意外，因此他被姜大聲的車撞上時，是否仍然生存成為焦點。法5最後裁定姜大聲違反道路交通法，但誤殺罪名則不成立。

BIGBANG事件簿：大聲曾於2011年超速駕駛，撞倒一名躺臥在路上的交通意外傷者，後者最終不治。當時法院裁定大聲違反交通法罪成，而誤殺罪則不成立。（VCG）

T.O.P.

如果說GD在軍中獲優待已經夠爭議性，T.O.P.的負面消息可謂「更上一層樓」。他在服役期間被揭發多次吸毒，而且更是與女練習生一同在家中吸毒。這件事本身已經罪無可恕，但他企圖極力掩飾，結果被判緩刑兩年，並被警察廰判斷為不適合再當義警，改為參與社會服務完成兵役。

BIGBANG事件簿：T.O.P.承認在服兵役期間吸毒，法院判處兩年緩刑，並需要社參與社會服務以完成餘下兵役。（VCG）

勝利

勝利所犯的罪行，簡單而言就是「黃、賭、毒」：在海外吸食迷幻藥的照片被曝光、為自己的夜店扯皮條、偷拍性侵女顧客、夜店職員毆打顧客、涉嫌向警方行賄，以及被指在外國花費數億韓元豪賭等，罪狀之多令人咋舌，亦可能會接踵而來。他在從事不法活動方面的「表現」，顯然比同組合的成員有過之而無不及，也更備受外界唾棄。

BIGBANG事件簿：勝利涉嫌吸毒、賭博、扯皮條、偷拍、行賄警方等。即使他宣布退出娛樂圈，但相信執法部門和傳媒會繼續對他窮追猛打。（VCG）

太陽

基本上沒牽涉過任何刑事案件，暫時算是身家清白。

BIGBANG事件簿：五子之中，「太陽」迄乞沒傳過牽涉入刑事案件或負面新聞，形勢相對地安全。（VCG）

由目前的情況來看，BIGBANG的醜聞會愈鬧愈大，因此這個男團能否繼續運作，恐怕成為疑問。當局固然需要對涉案人士追究責任，經理人公司同樣難辭歸咎，但對於目前仍是無辜的太陽而言，暫時離隊獨立發展或為上策。

（韓民族日報）