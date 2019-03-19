【勝利醜聞】再爆嘲笑藝人醉駕唔識善後　IG急刪警服照疑毀滅證據

由BIGBANG前成員勝利為首，爆出韓國一連串娛樂圈桃色醜聞及勾結官警的新聞等。而勝利和鄭俊英等人，亦正在被調查當中，幾乎每天都繼續都有新進展。韓國傳媒又再公開勝利的聊天室對話，見到他又一次蔑視國法，嘲笑因醉駕而受懲罰的藝人。另外更指出勝利近日刪除個人Instagram上穿着警服的照片，疑似想毀滅重要證據。

韓國傳媒SBS《8點新聞》報道中，再一次公開勝利的聊天室對話。他講到「為甚麼（醉駕後）沒有做好善後工作？不是無論如何都先阻止就行了嗎？ＯＯ（娛樂公司名字）就這拋棄了ＯＯ（醉駕藝人名字）」嘲笑其他藝人因醉駕受罰外，可見他亦對醉駕的事後處理手法非常純熟。

由於早前傳媒已公開過勝利「像Ｘ一樣的韓國法律，所以我才愛！」的言論，所以再一次被網民炮轟他完全蔑視國法。早在2014年勝利曾因超速駕駛而發生車禍，可是當時有記者網上大爆，指勝利其實是醉駕，疑似有人事後做手腳，恰巧地與近日公開的聊天室對話吻合。

更多內容，請Click：勝利、鄭俊英桃色事件新聞集中專頁

勝利聊天室對話再被公開，可見他完全蔑視國法。（網上圖片）

IG刪穿警服相 網民疑勝利欲消滅證據

爆出越來越多與警方勾結的新聞，有網民發現勝利近日悄悄地，在個人IG刪除一張2014年穿着警服的自拍照。由於照片上傳時間，剛好是勝利超速駕駛後的兩個月，所以不禁令大眾質疑勝利刪相有毀滅證據之嫌。至於勝利如何得到警服，網民提出警服屬於有份捲入「勝利門」的尹警長，但尹警長就否認一事更強調當時並不認識勝利和BIGBANG。不過從勝利上傳的自拍可見，制服上隱約能見所屬警員的名字，將通過國立科學調查研究院的分析，去確認警服主人的身份。

勝利個IG緊急刪相，被批評疑似想毀滅證據。（網上圖片）