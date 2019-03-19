無國界記者批評中國駐瑞典使館　促「停止攻擊媒體」

中國與瑞典關係趨向緊張，國際組織「無國界記者」（Reporters Without Borders）周一（18日）發表聲明，公開指中國駐瑞典大使館多次抨擊瑞典媒體，要求對方停止。組織代表並形容，中國方面是想把自己的審查機制，延伸到海外媒體。

聲明批評，中國駐瑞典大使桂從友自2017年8月上任以來，就針對瑞典媒體展開一場所謂追求「真理」的攻勢。無國界記者瑞典分部負責人Erik Halkjaer斥，外交代表無權對其派駐國家的媒體報道內容說三道四。

中國駐瑞典大使館之前發表聲明，指摘瑞典電視台（SVT）在2月27日刊登了一篇由台灣駐瑞典代表撰寫、呼籲外界支持台灣民主和抵抗中國威脅的評論文章。該大使館自2018年7月以來，也曾批評多間瑞典媒體，如《每日新聞報》（Dagens Nyheter）、《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）等。

無國界記者東亞辦事處負責人阿爾維亞尼（Cedric Alviani）認為，中國對瑞典媒體的攻擊，是顯示了北京政府無節制的態度，現在試圖把自己的審查制度，應用到海外媒體。

中國與瑞典近年處於緊張關係，2015年香港銅鑼灣書店東主、瑞典籍的桂民海遭中國政府拘留後，瑞典多次要求放人，中國則指桂民海違反中國法律，認為這是干涉中國司法主權，並對此向瑞典方面提出嚴正交涉。

2018年9月，瑞典電視台（SVT）在節目「瑞典新聞」中，播出被指辱華的宣傳短片，中國政府連番譴責。

（綜合報道）